Костомарову потребуется реампутация, если он захочет вернуться на лед

Техник-протезист Александр Пронин рассказал, сможет ли фигурист Роман Костомаров продолжить спортивную карьеру после ампутации конечностей.

Техник-протезист Александр Пронин высказался по поводу ситуации фигуриста Романа Костомарова.

Эксперт сообщил, что в настоящее время есть огромное количество протезов, которые позволяют людям, пережившим ампутацию конечностей жить обычной жизнью.

Пронин заявил, что спортом человек в такой ситуации также может заниматься при умеренных нагрузках. Фигурное катание - не исключение, но лишь на любительском уровне.

Специалист сомневается, что с протезами можно продолжать карьеру фигуриста, как в случае с Костомаровым.