Марджори Тейлор Грин подшутила над Байденом, пройдясь с белым шаром по Капитолию

Так член палаты представителей конгресса США приветствовала Джо Байдена большим белым воздушным шаром перед его обращением к нации.

Марджори Тейлор Грин подготовила президенту Соединенных Штатов неприятный и неожиданный сюрприз.

Член палаты представителей конгресса пришла в Капитолий и прогулялась по его коридорам с белым воздушным шаром.

Намек, безусловно, был понятен всем и имел прямое отношение к недавней ситуации с китайским аэростатом.

Членам конгресса, которых она встречала по пути, Грин спокойно объясняла: "Просто невинный шарик, все".