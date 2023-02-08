Марджори Тейлор Грин подшутила над Байденом, пройдясь с белым шаром по Капитолию
2023-02-08 10:44
Так член палаты представителей конгресса США приветствовала Джо Байдена большим белым воздушным шаром перед его обращением к нации.
Марджори Тейлор Грин подготовила президенту Соединенных Штатов неприятный и неожиданный сюрприз.
Член палаты представителей конгресса пришла в Капитолий и прогулялась по его коридорам с белым воздушным шаром.
Намек, безусловно, был понятен всем и имел прямое отношение к недавней ситуации с китайским аэростатом.
Членам конгресса, которых она встречала по пути, Грин спокойно объясняла: "Просто невинный шарик, все".
Опубликовано: Храмова Оксана