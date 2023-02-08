Эксперты с помощью ИИ оценили инвестиционную стратегию миллиардера Уоррена Баффета

Как выяснилось, самым важным решением Баффета в его карьере были инвестиции в Berkshire Hathaway десятилетия назад.

В чем инструмент самого богатого предпринимателя и инвестора в мире - Уоррена Баффетта, чье состояние в 2022 году оценивалось в 104,4 миллиарда долларов?

Эксперты решили это выяснить с помощью искусственного интеллекта. Как выяснилось, самой важной инвестиционной стратегией Уоррена Баффета является стоимостное инвестирование.

Оно заключается в выявлении недооцененных компаний с сильным потенциалом роста и устойчивым конкурентным преимуществом, а затем удержании этих инвестиций в долгосрочной перспективе.

Миллиардер также придерживается принципа инвестирования в предприятия с акцентом на компании с предсказуемой прибылью и солидным послужным списком увеличения прибыли.

А самым важным решением Баффета в его карьере были инвестиции в Berkshire Hathaway десятилетия назад. Баффет "превратил его в холдинговую компанию и использовал как средство для осуществления серии успешных инвестиций и приобретений".

У ИИ также спросили: какие акции Баффет мог бы добавить в свой портфель сейчас? Хотя у бота нет доступа к рыночным данным в режиме реального времени, а его знания распространяются только на 2021 год, у него было много исторической информации для работы, учитывая долгую карьеру Баффета.

В итоге были названы такие акции - это компании, производящие потребительские товар - с высокой узнаваемостью бренда и стабильным ростом выручки. Баффет, как известно, выпивает пять банок кока-колы в день, но до этого он пил Пепси почти 50 лет.

ИИ также назвал Amazon, которой Баффет уже владеет, и Microsoft, в которой Баффет владеет косвенной долей через владение New England Asset Management, в качестве двух примеров компаний с "голубыми фишками" с послужным списком инноваций.

Затем он перечислил Johnson & Johnson и Pfizer — Баффет владеет первым и ранее владел вторым — как два стабильных варианта здравоохранения, которые соответствовали бы стратегии Баффета.