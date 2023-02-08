Netflix снял документальный сериал о самой богатой собаке мира с капиталом в 500 млн. долларов

В фильме есть немало откровений об отмывании денег, жестоком обращении с животными, диких оргиях и других вакханалиях.

Гюнтер VI, последний в длинной линии немецких овчарок, - самое богатое животное в мире. Его стоимость составляет от 400 до 500 миллионов долларов.

Четырехсерийный документальный сериал "Миллионы Гюнтера" снял Netflix, премьера которого состоялась 1 февраля. В нем расследуется происхождение богатства животного и разоблачается как обман общественности, так и личные проблемы окружающих собаку людей..

Он также изобилует откровениями об отмывании денег, жестоком обращении с животными, дикими оргиями.

Гюнтер не участвует ни в одной из вакханалий. Тем не менее, даже зоофилия играет небольшую роль в миллионах Гюнтера, благодаря мелькнувшей в таблоидах идее о том, что собака родила человеческого младенца.

Этого не произошло, но Гюнтер, безусловно, вызвал множество репортажей в новостях благодаря его опекуну Маурицио Миану, чья мать была известна (и разбогатела) благодаря своей роли во главе фармацевтической компании, разработавшей прорывное лечение остеопороза.

Миан окончил медицинскую школу и до тридцати с небольшим лет был профессором университета. Однако его жизнь круто изменилась, когда близкая подруга его матери, немецкая графиня Карлотта Лейбенштейн, скончалась и оставила все состояние своему псу Гюнтеру.

И Миан решил встать на сторону собаки в качестве человека. Он взял на себя эту роль из-за своей тесной дружбы с сыном “тети Карлы”, который с раннего возраста боролся с депрессией и в возрасте 26 лет покончил с собой.

Быть куратором Гюнтера было непростой работой, учитывая, что в завещании графини имелось множество пунктов, которым нужно было неукоснительно следовать.

Был создан фонд Гюнтера, которому принадлежал ряд дочерних корпораций Гюнтера. А также - яхта, доля в компании, занимающейся скачками, и различные другие предприятия.

Стремясь превратить своего работодателя в знаменитость, Миан заставил Гюнтера записать альбом под названием “Wild Dog”, который оказался таким же ужасным, как и ожидалось.

Когда это не произвело достаточно большого фурора, он перевез своего четвероногого босса в Майами, купил старый дом Мадонны за крутые 7,5 миллиона долларов и основал The Burgundians - развлекательную группу, которая пела и танцевала от имени Гюнтера

В то время как в СМИ ее рекламировали как веселую труппу, наслаждающуюся хорошей жизнью со своей собакой-благодетелем, они также, как оказалось, были подопытными в “научных экспериментах” Миан.

Короче говоря: Миан и его коллеги практиковали смену партнеров и групповой секс — чтобы определить конечные средства достижения счастья. План Миана был якобы продиктован его желанием выполнить пожелания покойной графини, которая хотела найти способ предотвратить депрессию, обрекшую ее сына.

Когда бургундцы распались, Миан вернулся в Италию в 2001 году, и нанял Гаррена Джеймса, который сейчас управляет самым успешным в мире бизнесом по сопровождению гетеросексуальных мужчин.

Он пустился в траты, которые включали покупку двух футбольных команд, представителями которых были актрисы фильмов для взрослых Ла Чиччолина и Валентина Деми.

Миан в "Миллионах Гюнтера" цитирует Генриха Гиммлера, утверждая, что он ничего не знает о выбранном им пути. Однако режиссер изображает его скорее не откровенным злодеем, а жалким, ищущим внимания лжецом и мошенником, каждый нелепый поступок которого был побочным продуктом его эмоциональных и психологических проблем.

Миан производит впечатление заядлого торгаша, вплоть до того, что он даже выдает очередную ложь режиссера Летурги после титров — просто потому, что он думает, что это повысит шокирующую ценность процесса.

Что касается самой немецкой овчарки, то Гюнтер - второстепенная фигура в своей собственной легенде. Он ест изысканные стейки, приготовленные частными поварами, развлекается с крепышами в бассейне и вообще является беспечной пешкой в чужих корыстных играх.

Похоже, это вполне комфортный образ жизни, и, безусловно, больше, чем заслуживает любой питомец. Тем не менее, возмущение, вызванное тем, что собака наслаждается такой степенью роскоши, компенсируется грубостью окружающих его мужчин и женщин, все из которых в конечном итоге оказываются шарлатанами, прихлебателями и мошенниками.