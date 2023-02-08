Саудовская Аравия - первая страна, организовавшая популярную кампанию помощи жертвам турецкого землетрясения

Главный редактор турецкой независимой газеты Мохаммад Захид Гюль заявил: королевство - единственная страна, которая организовала популярную кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Главный редактор турецкой независимой газеты Мохаммад Захид Гюль заявил: королевство - первая страна, которая организовала популярную кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Гюль отметил, что правительство королевства было первой арабской и мусульманской страной, которая непосредственно оказывала помощь турецким гражданам, пострадавшим в 9 регионах во время землетрясения 1992 года.

Главный куратор Центра короля Салмана доктор Абдулла Аль-Рабия объяснил, что в соответствии с щедрой директивой в поддержку спасательных работ и оказания помощи пострадавшим будут предоставляться различные продукты питания, жилье и медицинская помощь.

Король Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд и принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд во вторник поручили Центру короля Салмана по оказанию гуманитарной помощи управлять воздушным мостом и предоставлять медицинское обслуживание, жилье, продовольственную и материально-техническую помощь для смягчения последствий землетрясения для сирийского и турецкого народов и организации популярной кампании через платформу "Сахем", чтобы помочь жертвам землетрясения в Сирии и Турции.

Информация передана арабским источником almowaten.net.