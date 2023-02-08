8 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

В районе Гёксун на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

В среду до полудня, 8 февраля 2023 года, Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики сообщило о том, что в стране произошло очередное землетрясение магнитудой 5,1 в провинции Кахраманмараш.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров в районе Гёксун провинции Кахраманмараш.

Российское издание ТАСС, со ссылкой на источник, заявило, что самолёт с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на борту приближается к провинции Кахраманмараш, где произошло новое землетрясение.