11-летнюю преступницу не накажут за резню, устроенную в туалете лицея в Химках

Пятиклассницу, напавшую с ножом на свою подругу, никто не будет наказывать. Девочка нанесла 11-летней Соне М. около 100 ножевых ударов. Пострадавшую спасают в реанимации.

Юрист Юлия Федотова в беседе с сотрудниками MSK1.RU рассказала все важные нюансы этого дела.

Без разницы, сколько ей лет — 11, 12 или 13. Уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления, и то только некоторые из них, начинается с 14 лет. Если пострадавшая умирает, это 105 УК РФ «Убийство», если остается в живых — «Покушение на убийство». Это в данной ситуации не имеет абсолютно никакого значения, потому что у нас девочка не субъект, она не достигла возраста уголовной ответственности.

Ничего не грозит также родителям нападавшей и администрации школы, где произошла трагедия.

Родителям также не будет ничего, потому что, как я понимаю, там семья благополучная, нормально воспитывали, поэтому, скорее всего, за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» ни административку, ни тем более уголовку вменить нельзя, она должна быть сопряжена с жестоким обращением.

Юрист Юлия Федотова добавила:

На школе не лежит обязанность проверять сумки школьников на наличие или отсутствие ножей, поэтому она тоже ответственности не понесет, скорее всего.

Все, что грозит малолетней преступнице за ее жестокое нападение, это "лечение у психиатра амбулаторно, если решат, что надо".

Другой вариант - "закрытое воспитательное заведение, где отбывают аналог наказания вот такие малолетние убийцы".

Однако, по словам юриста, это случается крайне редко, потому что таких заведений "на всю Россию всего несколько", а для девочек "всего одно".

Максимальный срок, который там может отбывать ребенок, 3 года.

И это независимо от того, выживет пострадавшая или нет, этот факт особой роли в деле не сыграет.