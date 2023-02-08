Крис Нассетта: покупка Porsche была его худшим финансовым решением в жизни

Генеральный директор Hilton говорит, что покупка Porsche была его худшим финансовым решением в жизни: Это чуть полностью не разорило меня.

Руководители, как и все мы, делают нелегкий выбор после расставания. Но вместо того, чтобы получить взбучку, генеральный директор Hilton Крис Нассетта купил подержанный черный Porsche 944 после расставания в возрасте двадцати лет, сказал он CNBC Make It.

В то время автомобиль стоимостью 20 000 долларов стоил больше, чем его годовая зарплата в 17 000 долларов, но теперь 60-летний мужчина сказал, что стоимость продолжала расти, поскольку автомобиль был "пронизан проблемами, которые я не мог себе позволить".

Он взял кредит, чтобы покрыть крупные покупки.

"Это почти сломило меня", - сказал он. "Я потратил все свои деньги на эту дурацкую машину".

Вспомните Уоррена Баффета, который не водит ни одного Porsche.

Известный своей бережливостью миллиардер некоторое время хранил Cadillac DTS 2006 года выпуска, отметив, что он водит недостаточно, чтобы оправдать покупку новых автомобилей.

Дочь Баффета рассказала в документальном фильме BBC, что он часто покупает поврежденные автомобили, которые позже были отремонтированы по сниженным ценам.

У коллеги-миллиардера Марка Цукерберга такие же колеса, как у мамы из пригорода, которую видели за рулем хэтчбека Volkswagen и Honda Fit.

Безос тоже состоит в клубе Honda, поскольку долгое время ездил на Honda Accord (хотя у него есть частный самолет).