Под завалами в Турции обнаружены четверо россиян

Как сообщили РИА Новости в турецкой экстренной службе, на месте в провинции Хатай уже работают спасатели.

По данным СМИ, под завалами на месте разрушенного землетрясением дома оказались члены одной семьи.

По информации агентства ТАСС, это семья москвичей, двое взрослых и двое детей в возрасте 2-х и 4-х лет.

По словам очевидцев, люди находятся под обломками дома уже около 2-х суток без воды и пищи.

Как сообщили в экстренной службе, шансы на спасение людей еще есть.