Под завалами в Турции обнаружены четверо россиян
2023-02-08 12:14
Как сообщили РИА Новости в турецкой экстренной службе, на месте в провинции Хатай уже работают спасатели.
По данным СМИ, под завалами на месте разрушенного землетрясением дома оказались члены одной семьи.
По информации агентства ТАСС, это семья москвичей, двое взрослых и двое детей в возрасте 2-х и 4-х лет.
По словам очевидцев, люди находятся под обломками дома уже около 2-х суток без воды и пищи.
Как сообщили в экстренной службе, шансы на спасение людей еще есть.
Опубликовано: Наталья Замечалова