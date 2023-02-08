Sky News: Британия предложит Украине вооружение более дальнего действия
По информации телеканала Sky News, Британия подготовила Украине предложение о передаче дальнобойного оружия.
Ссылаясь на информацию, предоставленную офисом премьер-министра Великобритании Риши Сунака, телеканал Sky News сообщил, что подготовлено предложение по передаче ВСУ оружия более дальнего действия, чем то, которое передавалось до этого.
В сообщении сказано, что это даст возможность повлиять на возможности РФ бить по объектам жизненно-важной инфраструктуры Украины.
МИД России неоднократно называл «игрой с огнем», поставки вооружения из западных стран на Украину.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья
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