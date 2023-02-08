Mercedes-Benz исключит 19 из 33 типов кузова в течение следующих семи лет
Единственные нишевые модели, которые бренд будет терпеть, - это те, которые приносят огромные деньги, так называемые "топовые", такие как Maybach, и мифические ограниченные серии.
Приобретайте свои купе, кабриолеты и универсалы, пока можете.
Традиционно выпускаемые модели Mercedes, называемые "Core Luxury", будут ориентированы на роскошь и удобство для пассажиров как внутри автомобиля, так и снаружи, благодаря таким функциям, как большие аккумуляторы, более быстрая зарядка и больший радиус действия.
Качер сказал:
Самые важные элементы экологичных современных автомобилей класса люкс - это пространство и время ...
Это наш приоритет № 1 — не очередной модный стиль кузова, модель, которая работает только в Европе, или последний удар по умирающему сегменту.
Опубликовано: Антон Райт
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Наталья
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