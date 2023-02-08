Ferrari Roma падает в шахту лифта дилера, пожарные проводят 4 часа, спасая купе из лифта дилерского центра
Из-за так называемой "неисправности лифта" Ferrari Roma упал хвостом вперед в пустую шахту, в результате чего топливопроводы купе были повреждены, что вызвало утечку.
Дилерский центр обслуживает гараж на крыше, где он хранит автомобили для обслуживания.
Открытая дверь на одной из фотографий, опубликованных PBCFR на своей странице в Facebook, позволяет предположить, что Рома упал с этого этажа на верхнюю часть лифта.
Неясно, был ли кто-нибудь в автомобиле, когда произошла авария, но в результате аварии никто не пострадал, только Ferrari и, возможно, капля корпоративной гордости.
Если вы скоро увидите перекрашенную Roma на Copart или Craigslist в южной Флориде, задавайте вопросы.
Опубликовано: Антон Райт
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Наталья
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