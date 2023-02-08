Филиппинцам разрешили рассчитываться луком в магазине в Маниле

Десятки граждан Филиппин в субботу получили возможность покупать различные товары домашнего обихода за луковицы.

С недавних пор лук стал стоять на Филиппинах в разы дороже мясной продукции: до 15 долларов за кило.

Как сообщается в Khaleej Times, в одном из местных магазинов покупателям даже предложили оплачивать купленные товары луковицами.

В Маниле жители заходили в торовое учреждение с карманами, набитыми луком и покупали по акции за одну луковицу освежители воздуха, сковородки, подставки для душа.

Керамические вазы, подсвечники предлагались даже по две штуки за одну головку.

Все товары, которые стояли 88 песо или дешевле, можно было купить всего за одну луковицу. Всего разрешалось сделать три покупки за "луковую валюту".

Акция продолжалась в течение одного дня.