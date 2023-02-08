Отступные за расставание с девушкой в Китае

История про отступные при расставании с девушкой в Китае. При чём для этого даже не нужно быть на ней женатым.

«Вот если бы ты, успешный, красивый, умный расстался с такой же замечательной китаянкой, то ты бы должен был по-хорошему выплатить ей отступные.

Ну, или моральную компенсацию.

Конечно, ты можешь это не делать, но тогда никто тебя не поймёт. Да, и вообще это было бы супер некрасиво.»

Сумма «отступных» зависит от уровня образованности, красоты, белизны кожи (там на этой отдельный фетиш), фигуры, знаний и возраста девушки (обязательно до 25 лет).

Если же девушке больше 25 лет, то вопрос с «отступными» можно замять…

Всё-таки китайцы слишком любят деньги…