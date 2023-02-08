Король Великобритании Карл III примет Владимира Зеленского в Букингемском дворце
2023-02-08 14:00
Президент Украины во время визита в Великобританию встретится с королем страны Карлом III.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Великобританию. Борт украинского лидера уже приземлился в Лондоне.
Как стало известно сегодня, 8 февраля, Владимир Зеленский посетит Букингемский дворец, где встретится с монархом Соединенного Королевства Карлом III.
Также известно, что украинский лидер выступит перед парламентом Великобритании.
"Британские СМИ пишут, что Зеленского сегодня примет король Карл III, также запланировано выступление перед парламентом", - говорится в сообщении ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира