Король Великобритании Карл III примет Владимира Зеленского в Букингемском дворце

Президент Украины во время визита в Великобританию встретится с королем страны Карлом III.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Великобританию. Борт украинского лидера уже приземлился в Лондоне.

Как стало известно сегодня, 8 февраля, Владимир Зеленский посетит Букингемский дворец, где встретится с монархом Соединенного Королевства Карлом III.

Также известно, что украинский лидер выступит перед парламентом Великобритании.

"Британские СМИ пишут, что Зеленского сегодня примет король Карл III, также запланировано выступление перед парламентом", - говорится в сообщении ТАСС.