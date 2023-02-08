Жительница России пропала с мужем и детьми после трагедии в Турции

Ирина вышла замуж за турка 5 лет назад и жила в Турции с ребенком. После землетрясения вся семья пропала, супруги перестали выходить на связь, и про них ничего неизвестно.

Что случилось с россиянкой и ее семьей, где их искать, живы ли они - этого никто не знает. О судьбе подруги переживает ее подруга Людмила и разыскивает ее повсюду.

Вечером она мне слала сообщение, что мы созвонимся. Утром сразу после того, как я узнала новости, начала им звонить. Тогда их номера, и мужа, и Иры, выходили на связь, позже мы пытались звонить, но номера были уже отключены. Они иногда появляются в сети, иногда отключаются, и мы так думаем, что, может, они где-то под завалами, их телефоны иногда ловят связь.

Город Адияман - один из самых пострадавших от землетрясения. О происходящих там событиях Людмила не может говорить без слез:

Ни хлеба, ни воды — ничего нету! Все просят о помощи — слышно крики под завалами. Но люди самостоятельно не могут их вытащить, только сверху если — что они могут разобрать, кого-то вытащить. Нету ни оборудования, нету машин.

Людмила тоже родом из России и тоже замужем за турком, хотя сейчас находится за пределами Турции. Женщины дружили семьями.

Ее дом обрушился, она гражданка России, у них дочке 4 года. Мы не выходили на связь с самого момента, когда началось землетрясение. Я просила знакомого полицейского туда поехать — на тот момент было только четыре человека, просто обычные граждане, которые просто своими руками раскапывали. Ни службы скорой помощи, ни спасателей — ничего такого нету.

В Адиямане нет мест, где бы люди могли найти кров, согреться, поесть, не хватает воды, бензина, все дороги разбиты. В город нельзя въехать или выехать из него: мост обрушился.

Под завалами слышны плач и крики людей. Спасателей очень мало.

Некоторые родственники мужа Людмилы погибли.

Вот что еще сообщила Людмила об исчезнувшей подруге:

Ее семья пишет только мне, потому что я — ее единственная подруга в Турции. Родители не знают ни номеров родственников. Я тоже не знаю, как спросить, какая ситуация — вытащили, не вытащили. И я тоже нахожусь в другой стране. У меня все родные тоже разбирают завалы, которые там остались. Мама этой девочки и сестра просят у меня помощи, чтобы я могла как-то помочь им.Там вообще от дома ничего толком не осталось. Хочется верить, что они где-то: может, ушли куда-то, может, в больнице.

Родители пропавшей Ирины сами из Нижневартовска и сходят с ума от полной неизвестности.

Они ничего не знают о судьбе дочери, не понимают по-турецки, не могут выйти на связь с семьей мужа Ирины, потому что не знают их контактов.

В самом Адиямане сейчас проблемы со связью.