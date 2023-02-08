Галкин сильно изменился внешне, переехав в Израиль
2023-02-08 14:16
Юморист Максим Галкин, долгое время пребывающий в Израиле, изменился до неузнаваемости. Не все соотечественники узнали его.
Комик и ведущий ТВ Максим Галкин предстал перед фанатами в новом имидже, изменившись до неузнаваемости.
Артист разместил в социальных сетях ролик с приглашением на свой сольный концерт, который должен состояться в столице Турции. Галкин намерен порадовать публику здесь уже 14 февраля.
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На видео звезда экрана и сцены сидит на диване в синих джинсах в облипку и бежевой куртке.
А самое интересное то, что Галкин предстал перед подписчиками блондином.
Опубликовано: Наталья Гончарова