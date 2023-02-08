МИД России: Действия Вашингтона могут привести к ядерной войне между РФ и США

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о риске начала войны между ФР и США.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление об отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Из заявление следует, что из-за действий Вашингтона в мире может разгореться война между двумя ядерными державами.

"Действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, заявили в МИД России", - пишет РИА.