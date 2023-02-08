МИД России: Действия Вашингтона могут привести к ядерной войне между РФ и США
2023-02-08 14:25
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о риске начала войны между ФР и США.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление об отношениях с Соединенными Штатами Америки.
Из заявление следует, что из-за действий Вашингтона в мире может разгореться война между двумя ядерными державами.
"Действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, заявили в МИД России", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира