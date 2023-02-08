Московская семья с двумя детьми находится под завалами в Турции

Из-под груды обломков слышны их голоса, но спасатели не могут пока добраться до них и многих других людей, оказавшихся в ловушке.

Ирина Эрйетли, ее муж Аталай и двое их несовершеннолетних детей находятся под разрушенным домом. Их квартира была на первом этаже.

Здание находилось в области Хатай, она в трех часах езды от эпицентра землетрясения.

Семья жила в Москве, несколько дней назад они решили съездить в гости к родственникам в Хатай. Двум сыновьям 4 и 1,5 лет.

6 февраля их дом обрушился, семья не успела выбежать и осталась под завалами. Они находятся там уже третьи сутки без еды и воды.

Тепловизоры показывают, что под камнями есть живые люди. Спасательная техника пробраться к ним не может. Соседи пробуют и не могут сдвинуть тяжелые плиты самостоятельно.