МИД РФ заявил о риске начала войны против США из-за действий Вашингтона
2023-02-08 14:41
В российском МИДе считают, что в мире может начаться новая война из-за действий США.
Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может начаться полномасштабная война. Такое заявление сделали в российском МИДе.
Причиной такого заявление во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона против России.
"Действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, заявили в МИД России", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира