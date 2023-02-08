МИД РФ заявил о риске начала войны против США из-за действий Вашингтона

В российском МИДе считают, что в мире может начаться новая война из-за действий США.

Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может начаться полномасштабная война. Такое заявление сделали в российском МИДе.

Причиной такого заявление во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона против России.

"Действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, заявили в МИД России", - говорится в сообщении.