МИД России заявил о риске начала ядерной войны между Россией и США
2023-02-08 14:59
Россия и США могут начать полномасштабную войну, заявили в российском МИДе.
В Российском внешнеполитическом ведомстве заявили о риске полноценного военного столкновения между Российской Федерацией и США.
Из заявления следует, что риск войны своими действиями в отношении России провоцируют именно Соединенные Штаты.
"Действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, заявили в МИД России", - передает РИА.
Опубликовано: Николай Скира