Эрдоган: количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 8,5 тыс человек

Количество погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции превысило 8,5 тысяч человек, сообщил президент страны.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, количество жертв постоянно растет, уже есть информация о 8 574 погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны.

8 февраля турецкий лидер посетил город Кахраманмараш, который наиболее пострадал от стихии.

Эрдоган также уточнил, что пострадали от разгула стихии 49 133 человека. Они получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на то, что некоторые города землетрясение разрушило практически полностью, президент Турции поставил задачу перед властями страны устранить последствия в течение 1 года.

Подземные толчки в Турции продолжаются уже на протяжении нескольких дней. 8 февраля СМИ сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,3 балла с эпицентром на расстоянии 58 километров от г. Адыяман.