Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после рождения дочери

Известная исполнительница и ведущая Ольга Орлова 6 февраля родила дочь Аню, о чем сама сообщила в соцсетях. После рождения наследницы у знаменитости опухло лицо и чувствует она себя неважно, ей прописали курс уколов.

6 февраля любимица публики, певица и ведущая Ольга Орлова наконец родила дочку, которую назвала Аней.

Мамочка с малышкой еще находятся в больнице.

Звезда экрана и сцены уверяет, что девочка чувствует себя прекрасно, а вот сама она не очень.

У знаменитости опухло лицо и ей прокалывают курс уколов.