Эрдоган: в Турции от землетрясений умерло 8574 человека, 50 тысяч ранены

Тайип Эрдоган огласил актуальные сведения о количестве погибших в Турции после серии мощных землетрясений.

Днём 8 февраля президент Турции Тайип Эрдоган провёл очередной правительственный брифинг, в рамках которого сообщил, что от последствий землетрясений в стране скончались не менее 8574 её жителей. Также Эрдоган отметил, что порядка пятидесяти тысяч проживающих в Турции человек обратились за медицинской помощью ввиду получения ранений во время катаклизмов.

По данным ряда турецких СМИ, в среду Тайип Эрдоган намеревается посетить некоторые регионы Турции, которые наиболее пострадали от землетрясений, начавшихся 6 февраля.