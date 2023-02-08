МИД России: действия США создают опасность войны между ядерными странами

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о возможности прямого военного столкновения между странами-обладательницами ядерного оружия.

8 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что правительство Соединённых Штатов осуществляет агрессивную антироссийскую политику, открыто заявляя о желании добиться поражения российской армии в ходе спецоперации на Украине, отправляя Киеву военную помощь и солдат-инструкторов.

Представители российского МИДа уверены, что подобные действия могут спровоцировать военный конфликт между странами с ядерными вооружениями на балансе, которыми являются Россия и США.