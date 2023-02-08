Домнина трогательно поздравила Костомарова с днем рождения на фоне ампутации стоп спортсмена

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина поздравила мужа с днем рождения в ситуации с недавней ампутацией стоп спортсмена.

Оксана Домнина пронзительно обратилась к своему мужу Роману Костомарову, который только пережил ампутацию, в его день рождения.

Фигуристка назвала возлюбленного своим героем, своим чемпионом во всем, признавшись, что гордится супругом, не потерявшим силу воли в сложной жизненной ситуации.

Спортсменка уверена, что они вместе со всем справятся.