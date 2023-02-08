Гродненский облсуд приговорил Андрея Почобута к 8 годам лишения свободы

Областной суд города Гродно вынес приговор по делу Андрея Почобута, который призывал западные страны вводить санкции против Беларуси.

8 февраля пресс-служба Гродненского областного суда сообщила, что белорус Андрей Почобут признан виновным по статье 361-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также по части 3 статье 130 УК.

Почобут обвинялся в призыве ко введению антибелорусских санкций и разжиганию социальной вражды, также ранее гражданин состоял в ряде организаций, деятельность которых была признана незаконной. На основании решения суда Андрей Почобут приговорён к восьми годам лишения свободы с нахождением в колонии усиленного режима.