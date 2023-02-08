Какой тип пассажиров проводники считают самым опасным

В этом перечне люди, которые специально или намеренно испортили имущество, решили выпить или покурить.

Кто-то видит в работе проводника много романтики, но на самом деле эта профессия трудная, и нередко ее усложняют сами пассажиры. Какой тип пассажиров им наносит вред больше других?

Прежде всего - те, кто сознательно или нечаянно испортил что-то в поезде. Проводник- материально ответственное лицо, потому отвечает за все поломки или неисправности в вагоне. Если в этом виноват пассажир, логично переложить штраф на него, однако не всегда удается поймать вандала с поличным.

Часто это просто неаккуратные и не очень ответственные люди, которые что-то сломали, но побоялись сообщить об этом. К этой группе также можно отнести мам с маленькими детьми, которые не против попортить собственность поезда. Не намеренно, конечно, однако штраф для проводника это не уменьшает.

Вторыми идут курильщики, алкоголики и другие любители нарушать распорядок поезда, хотя и курение, и спиртное в поезде под запретом. Поймав такого любителя выпить и покурить, проводник имеет все основания вручить ему штраф.

Головная боль для проводника и - человек, проспавший свою станцию. Особенно если он захочет подать в суд. И ситуации, когда они выигрывали суды, есть.