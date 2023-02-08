Комбат «Сурикатов» Игорь «Берег» Мангушев скончался от ранения в голову

Командир подразделения народной милиции ЛНР Игорь Мангушев умер от ранее полученного ранения.

В среду военный корреспондент Аким Апачев сообщил, что его друг Игорь Мангушев, являвшийся командиром подразделения народной милиции "Сурикаты" и носивший позывной "Берег", скончался через несколько дней после получения пулевого ранения в голову на поле боя. по данным Апачева, пуля достигла центра мозга Магнушева, что сделало невозможным её извлечение.

Также Аким Апачев утверждает, что следователи установили подозреваемых в убийстве Игоря Мангушева, ввиду чего все ответственные за совершение преступления будут наказаны.