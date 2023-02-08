Херш: водолазы США заложили взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года

Журналист Сеймур Херш заявил, что американские военные водолазы заминировали российские газопроводы "Северный поток".

8 февраля зарубежный журналист-расследователь Сеймур Херш публично заявил, что в июне 2022 года военные водолазы Соединённых Штатов провели фиктивные учения в районе Балтийского моря, под их прикрытием заминировав российские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По данным Херша, позднее бомбы активировали спецслужбы Норвегии.

Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал взрыв "Северных потоков" актом международного терроризма, за которым могут стоять США как очевидный выгодополучатель от подобной диверсии.