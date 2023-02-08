Херш: водолазы США заложили взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года
2023-02-08 15:50
Журналист Сеймур Херш заявил, что американские военные водолазы заминировали российские газопроводы "Северный поток".
8 февраля зарубежный журналист-расследователь Сеймур Херш публично заявил, что в июне 2022 года военные водолазы Соединённых Штатов провели фиктивные учения в районе Балтийского моря, под их прикрытием заминировав российские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По данным Херша, позднее бомбы активировали спецслужбы Норвегии.
Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал взрыв "Северных потоков" актом международного терроризма, за которым могут стоять США как очевидный выгодополучатель от подобной диверсии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей