Журналист Сеймур Херш: Байден лично отдал приказ о диверсии на Северных потоках

Американский президент лично принимал решение об ударах по трубопроводам "Северный поток".

Американский журналист Сеймур Херш провел расследование о взрывах на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Из материала, опубликованного журналистом, следует, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден несколько месяцев обсуждал со своими советниками вопрос теракта.

Также отмечается, что план разрабатывался в Соединенных Штатах, а подрыв осуществляли водолазы из Норвегии под прикрытием учений НАТО.