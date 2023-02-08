Журналист Сеймур Херш: Байден лично отдал приказ о диверсии на Северных потоках
2023-02-08 15:59
Американский президент лично принимал решение об ударах по трубопроводам "Северный поток".
Американский журналист Сеймур Херш провел расследование о взрывах на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Из материала, опубликованного журналистом, следует, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден несколько месяцев обсуждал со своими советниками вопрос теракта.
Также отмечается, что план разрабатывался в Соединенных Штатах, а подрыв осуществляли водолазы из Норвегии под прикрытием учений НАТО.
Опубликовано: Николай Скира