Москвичу неудачно удалили полипы, теперь он оформляет инвалидность
44-летний маркетолог из Москвы решил удалить полипы в носу. Операция прошла неудачно, теперь мужчина видит только одним глазом.
Историю Ильи рассказали в MSK1.RU.
Илья Протопопов сам в прошлом хирург, поэтому доверял врачам и операции не боялся. И напрасно.
В результате хирургического вмешательства ему повредили глаз, что привело к частичной потере зрения. Клинику "Столица" порекомендовал знакомый. Операция обошлась в 130 тыс. рублей.
Илья Протопопов:
Врач сказал, что во время операции повредил мне магистральный сосуд в левой глазнице и костные структуры орбиты. У меня образовалось кровоизлияние в полость глаза, и нужно что-то срочно делать. Я настоял, что мне нужна экстренная офтальмологическая помощь. Только тогда меня решили везти в больницу.
Экстренная операция на глазу результатов не принесла. Зрение не восстановилось.
После обращения к независимому лор-врачу выяснилось, что полипы так и не были удалены.
Сразу после операции мужчине пытались вернуть деньги и добиться подписания документа об отсутствии претензий.
Врач Иван Акулич, который делал операцию, сразу уволился. Пострадавшему юристы предлагают решить вопрос с помощью денежной компенсации.
Илья Протопопов, возможно, согласится, чтобы больница оплачивала ему лечение у зарубежных специалистов.
Однако на данный момент даже врачи лучших мировых клиник не согласны взяться за это дело.
Опубликовано: Храмова Оксана