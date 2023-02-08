Москвичу неудачно удалили полипы, теперь он оформляет инвалидность

44-летний маркетолог из Москвы решил удалить полипы в носу. Операция прошла неудачно, теперь мужчина видит только одним глазом.

Историю Ильи рассказали в MSK1.RU.

Илья Протопопов сам в прошлом хирург, поэтому доверял врачам и операции не боялся. И напрасно.

В результате хирургического вмешательства ему повредили глаз, что привело к частичной потере зрения. Клинику "Столица" порекомендовал знакомый. Операция обошлась в 130 тыс. рублей.

Илья Протопопов:

Врач сказал, что во время операции повредил мне магистральный сосуд в левой глазнице и костные структуры орбиты. У меня образовалось кровоизлияние в полость глаза, и нужно что-то срочно делать. Я настоял, что мне нужна экстренная офтальмологическая помощь. Только тогда меня решили везти в больницу.

Экстренная операция на глазу результатов не принесла. Зрение не восстановилось.

После обращения к независимому лор-врачу выяснилось, что полипы так и не были удалены.

Сразу после операции мужчине пытались вернуть деньги и добиться подписания документа об отсутствии претензий.

Врач Иван Акулич, который делал операцию, сразу уволился. Пострадавшему юристы предлагают решить вопрос с помощью денежной компенсации.

Илья Протопопов, возможно, согласится, чтобы больница оплачивала ему лечение у зарубежных специалистов.

Однако на данный момент даже врачи лучших мировых клиник не согласны взяться за это дело.