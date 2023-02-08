Прокуратура Нидерландов заявила о невозможности суда над Путиным по делу МН17

Пресс-служба прокуратуры Нидерландов уведомляет, что Владимир Путин не может предстать перед судом по деру о сбитом малазийском "Боинге".

8 февраля Прокуратура Нидерландов опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что ведомство признало виновным экипаж артиллерийской установки "Бук" в нанесении удара по принадлежащему Малайзии самолёту "Боинг" рейса МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

Также в нидерландской прокуратуре считают, что установка "Бук" была якобы подконтрольна российским войскам, однако Владимир Путин не может отвечать за это в суде, поскольку является главой государства и обладает иммунитетом.