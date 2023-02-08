Казахстан запретил проживание в стране по внутреннему паспорту для иностранцев

Правительство Казахстана ввело запрет на проживание в стране по внутреннему паспорту для всех иностранцев, включая россиян.

Пресс-служба правительства Казахстана уведомляет, что с настоящего момента проживание в стране по внутреннему паспорту для всех зарубежных граждан запрещено. Отныне желающие жить в Казахстане иностранцы должны иметь при себе заграничный паспорт со сроком действия не менее 180 календарных дней.

Также для проживания в Казахстане иностранцы обязаны иметь нотариальное заверение хозяина жилья, где эмигранты намереваются проживать.