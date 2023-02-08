Китайцев штрафуют, если они не заботятся о родителях

Связь между детьми и родителями, как правило, очень сильная. Даже достигнув совершеннолетия, дети чаще всего остаются в родительском доме.

На государство пенсионеры не полагаются, они рассчитывают на поддержку младшего поколения.

Уход за престарелыми родителями для китайцев — это не просто моральный долг.

Они обязаны это делать по закону, и тех, кто нарушает это правило, штрафуют. И так как в большинстве семей за дом и все, что в нем происходит, отвечает женщина, то на ее плечи ложится забота еще и о пожилых родственниках.

Дети — серьезный повод уважать китаянку.

Традиционно считалось, что любая женщина обязательно должна иметь детей. Такое мнение сохраняется в Китае и сегодня.

Ребенок предпочтительно должен быть мужского пола. Ведь с сыновьями родители могут поделиться опытом и быть уверенными, что о них позаботятся в будущем.

Несмотря на то, что в современном Китае эти функции выполняют и дочери, до сих пор сильно традиционное восприятие семьи китайцами и соответствующее отношение к девочкам.