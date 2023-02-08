Прокуратура Нидерландов: Путина нельзя судить, так как он обладает иммунитетом главы государства

В нидерландской прокуратуре заявили о невозможности суда над президентом России Владимиром Путиным.

В Нидерландах правоохранители провели расследование дела о сбитом на Украиной гражданском самолете Боинг-777. Сейчас они рассматривали вопрос о причастности к уничтожению самолета Владимира Путина.

Однако, как сообщает "Комсомольская правда", в прокуратуре Нидерландов заявили о невозможности судебного процесса по сбитому самолету над президентом Российской Федерации.

В тг-канале "Комсомолки" отмечается, что Владимир Путин обладает иммунитетом, так как является президентом страны.