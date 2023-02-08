МИД Великобритании расширил список санкций против России

Британское внешнеполитическое ведомство сообщило о расширении списка антироссийских санкций со стороны администрации Лондона.

Вечером среды пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании сообщила, что ведомство распространила санкционное давление на восемь физических и семь юридических лиц, которые проживают или зарегистрированы в России. Известно, что под новые санкции попала компания Zala Aero, занятая в сфере производства беспилотников.

Также британские санкции наложены на "Оборонлогистику", "Ростехкомплект", концерн "Универсалмаш", "Топаз", "Москомсвязь" и предприятие "Липецк".