Генерал Федин рассказал о модернизации белорусской армии в 2023 году

По словам первого заместителя начальника вооружения ВС РБ генерал-майора Андрея Федина в текущем году на службу в войска поступят модернизированная военная техника и новинки военпрома.

Ожидается, что завершатся госиспытания модернизированного танка Т-72 БМ 2, который будет принят на вооружение.

В войска РЭБ поступят новинки оборонного комплекса Беларуси.

ВВС Беларуси поступят многоцелевые Су-30 СМ и ударные вертолеты Ми-35 М.

В ПВО будут поставлены РЛС и комплексы «Сопка», «Противник» и «Восток».

БТР -70, состоящие на вооружении ряда частей, модернизируют до БТР -70 МБ 1.