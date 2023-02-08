Генерал Федин рассказал о модернизации белорусской армии в 2023 году
2023-02-08 17:02
По словам первого заместителя начальника вооружения ВС РБ генерал-майора Андрея Федина в текущем году на службу в войска поступят модернизированная военная техника и новинки военпрома.
Ожидается, что завершатся госиспытания модернизированного танка Т-72 БМ 2, который будет принят на вооружение.
В войска РЭБ поступят новинки оборонного комплекса Беларуси.
ВВС Беларуси поступят многоцелевые Су-30 СМ и ударные вертолеты Ми-35 М.
В ПВО будут поставлены РЛС и комплексы «Сопка», «Противник» и «Восток».
БТР -70, состоящие на вооружении ряда частей, модернизируют до БТР -70 МБ 1.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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