Роды, танцы и война: как появились колготки и кто их создал
Днем их рождения принято считать 13-е января 1962-го года, когда Ив Сен-Лоран представил дебютную коллекцию, где все манекенщицы были в колготках.
Трудно представить женщину, в гардеробе которой нет хотя бы одной пары колготок. Шелковые, нейлоновые, из шерсти, спандекса и хлопка - синие, красные, желтые, с узорами и с 3D-эффектом, невидимые или броские – каких только колготок нет!
А как они появились вообще? История эта противоречива и туманна. Историки моды до сих пор не имеют единого мнения, кто именно их изобрел.
Тем не менее, исследователи сходятся в том, что в конце 19-го века женщины, боровшиеся за свои права, вместе с ними получили еще и обязанности, которые выполнять в платьях со шлейфом крайне неудобно.
В итоге юбки стали короче, и возникла необходимость прикрыть ноги. Так на первый план вышли чулки. Сперва шелковые, потом, благодаря техническому прогрессу, - нейлоновые.
Но война помешала и далее использовать такой стратегический материал в легкомысленных целях, потому дамы полностью удовлетворили свои потребности в чулках только в 50-е годы прошлого века.
Примерно в это время в мир моды ворвались и колготки. По одной из версий, автор прототипа первой пары - Энн Миллер, киноактриса и знаменитая танцовщица. Интенсивность танца сводила на нет попытки удержать чулки - они сползали. В итоге актриса нашла решение, и пришила чулки к поясу.
В продаже первые колготки появились в 1959 году. Хозяин трикотажной фабрики Аллен Гент из США решил сделать сюрприз беременной жене. Та заявила, что и шагу не сделает до родов, потому что округлившийся живот не позволял носить пояс для чулок.
Так в продаже появилось изделие - в виде трусиков с пришитыми чулками. Одной из первых их испытала другая танцовщица - Салли Рэнд. И, когда в продажу попали бесшовные колготки, Салли Рэнд стала первой покупательницей.
А когда в 60-е годы прошлого века юбки стали еще короче, колготки стали незаменимыми для всех. А днем рождения колготок принято считать 13-е января 1962-го года, когда Ив Сен-Лоран представил дебютную коллекцию, где манекенщицы были в колготках.
В СССР первые тонкие колготки на основе нейлона попали из Чехословакии.
Сегодня женщины могут выбрать себе любые колготки. Но теперь они хотят, чтобы изобрели колготки, которые еще и не рвутся.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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