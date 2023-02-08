Карикатура Charlie Hebdo на землетрясение в Турции и Сирии вызвала справедливое возмущение и не только в мусульманском мире

Французский сатирический журнал в очередной раз подвергся критике за свои провокационные комиксы.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вызвал возмущение в социальных сетях после публикации карикатуры, в которой освещается землетрясение магнитудой 7,8, унесшее жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

На рисунке художника Пьеррика Джуина изображены шатающиеся здания среди кучи щебня с подписью: «Не нужно посылать танки».

Пользователи социальных сетей заявили, что карикатура оскорбляет трагедию, затронувшую миллионы людей в двух странах, и назвали рисунок «отвратительным», «позорным», написанным «языком ненависти».

Женщина по имени Сара Ассаф в комментарии отметила, что отказывается от поддержки журнала.

«Je ne suis plus Charlie» («Я больше не Чарли»), — написала она, имея в виду лозунг «Je suis Charlie» («Я — Чарли»), принятый сторонниками издания после нападения на их офис 7 января 2015 года.

В тот день два брата, заявившие о своей принадлежности к «Аль-Каиде», открыли огонь по парижской штаб-квартире французского сатирического еженедельника, убив 12 человек в отместку за карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.