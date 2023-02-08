Карикатура Charlie Hebdo на землетрясение в Турции и Сирии вызвала справедливое возмущение и не только в мусульманском мире
Французский сатирический журнал в очередной раз подвергся критике за свои провокационные комиксы.
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вызвал возмущение в социальных сетях после публикации карикатуры, в которой освещается землетрясение магнитудой 7,8, унесшее жизни тысяч людей в Турции и Сирии.
На рисунке художника Пьеррика Джуина изображены шатающиеся здания среди кучи щебня с подписью: «Не нужно посылать танки».
Пользователи социальных сетей заявили, что карикатура оскорбляет трагедию, затронувшую миллионы людей в двух странах, и назвали рисунок «отвратительным», «позорным», написанным «языком ненависти».
Женщина по имени Сара Ассаф в комментарии отметила, что отказывается от поддержки журнала.
«Je ne suis plus Charlie» («Я больше не Чарли»), — написала она, имея в виду лозунг «Je suis Charlie» («Я — Чарли»), принятый сторонниками издания после нападения на их офис 7 января 2015 года.
В тот день два брата, заявившие о своей принадлежности к «Аль-Каиде», открыли огонь по парижской штаб-квартире французского сатирического еженедельника, убив 12 человек в отместку за карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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