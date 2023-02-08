Генпрокуратура: комиссия по репатриации белорусов получила первые обращения

Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила о поступлении первых обращений от граждан в комиссию по возвращению белорусов домой.

Представитель белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак утверждает, что на электронную почту комиссии по возвращению на родину уехавших из страны граждан Беларуси начали поступать первые обращения. Так, к комиссии обратилась 35-летняя минчанка, которая покинула страну осенью 2020 года после президентских выборов.

По словам обратившейся, она не знает о своей причастности к совершению преступлений или правонарушений, однако опасается, что может стать объектом уголовного делопроизводства.