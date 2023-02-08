Генпрокуратура: комиссия по репатриации белорусов получила первые обращения
Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила о поступлении первых обращений от граждан в комиссию по возвращению белорусов домой.
Представитель белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак утверждает, что на электронную почту комиссии по возвращению на родину уехавших из страны граждан Беларуси начали поступать первые обращения. Так, к комиссии обратилась 35-летняя минчанка, которая покинула страну осенью 2020 года после президентских выборов.
По словам обратившейся, она не знает о своей причастности к совершению преступлений или правонарушений, однако опасается, что может стать объектом уголовного делопроизводства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Успенская вместе со своей дочкой Плаксиной представили композицию Мольба на слова официального представителя МИД РФ Захаровой
Известная исполнительница Любовь Успенская совместно со своей наследницей Татьяной Плаксиной представили на суд зрителя композицию под названием "Мольба" на слова Марии Захаровой.Подробнее...
-