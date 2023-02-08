МО Беларуси: военнообязанные пребывают в части для проверки боеготовности

Министерство обороны Беларуси сообщило о старте мероприятий по проверке боеготовности военнообязанных граждан.

8 февраля пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что в стране начались воинские сборы, в рамках которых военнообязанные прибывают в части для проверки их боевой готовности. По данным белорусского ведомства, это мероприятие является одним из составных этапов проверки боеготовности вооружённых сил Беларуси.

Также в Минобороны страны отметили, что проверка военнообязанных является плановым событием и не несёт угрозы для национальной безопасности других государств.