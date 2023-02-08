ВКС России впервые за долгое время нанесли ракетный удар по Черниговской области
2023-02-08 17:52
Две ракеты воздушного базирования получили целеуказания на объекты в Черниговской области Украины, сообщают информагентства.
По целям на Черниговщине нанесены два удара ракетами воздушного базирования.
Удар по объектам на территории региона был нанесен впервые за продолжительное время, отмечают СМИ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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