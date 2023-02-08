ВКС России впервые за долгое время нанесли ракетный удар по Черниговской области

2023-02-08 17:52

Две ракеты воздушного базирования получили целеуказания на объекты в Черниговской области Украины, сообщают информагентства.

По целям на Черниговщине нанесены два удара ракетами воздушного базирования. 

Удар по объектам на территории региона был нанесен впервые за продолжительное время, отмечают СМИ.

Опубликовано: Тарас Медведев









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