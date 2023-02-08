ВКС России впервые за долгое время нанесли ракетный удар по Черниговской области

Две ракеты воздушного базирования получили целеуказания на объекты в Черниговской области Украины, сообщают информагентства.

По целям на Черниговщине нанесены два удара ракетами воздушного базирования.

Удар по объектам на территории региона был нанесен впервые за продолжительное время, отмечают СМИ.