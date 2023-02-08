Аналитики жизни миллиардера Уоррена Баффета дали советы тем, кто хочет быть на него похожим
Несмотря на свое состояние примерно в сто миллиардов долларов, инвестор наслаждается жизнью с простым вкусом, бережливостью и щедрой филантропией.
Пытаетесь сэкономить больше, погасить долги и максимально использовать свои деньги? Возможно, вы захотите попробовать жить как миллиардер — но только в том случае, если этим миллиардером является Уоррен Баффет.
Инвестор, известный как “Оракул из Омахи”, является генеральным директором Berkshire Hathaway. Несмотря на свое состояние примерно в сто миллиардов долларов, он наслаждается жизнью с простым вкусом, бережливостью и щедрой филантропией.
“Что бы сделал Уоррен?” - хороший вопрос, который следует задать себе, моделируя свой образ жизни по примеру Баффетта. Миллиардер не называет себя бережливым, просто человеком с простыми вкусами.
“Я покупаю все, что хочу в жизни, - недавно сказал он журналу People. - Сделали бы меня 10 домов более счастливыми? Собственность овладевает вами в какой-то момент. Мне не нравится еда за 100 долларов так, как гамбургер из McDonald's”.
Он живет в той же резиденции в Омахе, которую купил в 1958 году за 31 500 долларов, что эквивалентно примерно 270 000 долларов в долларах 2017 года. Баффет не намерен выставлять свой собственный дом на продажу. “Я бы ни на что это не променял”, - сказал он.
Если вам необходимо взять кредит, подумайте о получении 30-летней ипотеки. Баффет взял 30-летнюю ипотеку в 1971 году, когда купил загородный дом в Калифорнии.
Когда дело доходит до еды, инвестор-миллиардер, как известно, экономит деньги, выбирая фаст-фуд.
Если он чувствует себя преуспевающим, он разорится, потратив 3,17 доллара на сэндвич с беконом, яйцом и сырным бисквитом. Если рынок упадет, он может вместо этого потратить 2,95 доллара на бутерброд с колбасой, яйцом и сыром.
В действительно неудачный день он покупает две котлеты с колбасой за 2,61 доллара, складывает их вместе и запивает кока-колой.
“Одна вещь, которую было удивительно узнать об Уоррене, - это то, что он в основном придерживался того, что ему нравилось, когда ему было 6 лет, - написал Гейтс.- Он, конечно, отказался от детского питания, но в основном ест гамбургеры, мороженое и колу”.
Баффет объяснил свою причудливую, но дешевую диету в интервью Fortune: “Я проверил актуарные таблицы, и самый низкий уровень смертности среди 6-летних. Поэтому я решила питаться как 6-летний ребенок. Это самый безопасный курс, который я могу выбрать”.
Хотя некоторые генеральные директора разъезжают на многомиллионных автомобилях, Баффет ездит на чем-то гораздо более скромном. В документальном фильме Би-би-си его дочь рассказала, что он покупал автомобили, которые мог приобрести по сниженным ценам, например, те, которые были повреждены градом.
“Вы должны понять, он держит машины до тех пор, пока я не скажу ему: ”Это становится неловко — пора покупать новую машину", - сказала его дочь .
Что бы вы подарили другу, который тоже миллиардер? О давней дружбе Баффета с Гейтсом ходят легенды. Магнат Microsoft объяснил в своем блоге, что поддерживало их дружбу крепкой на протяжении многих лет:
“Я многому научился у Уоррена за последние 25 лет, но, возможно, самое важное - это то, что такое дружба, - сказал он.- Речь идет о том, чтобы быть таким другом, которого ты сам хотел бы иметь”.
И эти особые штрихи не обязательно должны быть дорогими. Например, Баффет лично ездит в аэропорт, чтобы встретить Гейтса, когда тот бывает в городе, часто звонит и отправляет по почте вырезки из новостей, которые, по его мнению, понравятся Гейтсу и его жене.
Эти особые штрихи, которые много значат для друзей, могут стать лучшим выбором для тех, кто стремится вести образ жизни Уоррена Баффета.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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