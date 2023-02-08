Особенности школ в Японии: дети моют туалеты и выращивают еду на огороде

Какие порядки существуют в японских школах и почему их дети самые здоровые в мире. Об этом рассказали в MSK1.RU.

Несколько особенностей школьной жизни японских детей, которые многое объясняют. Например, почему в Стране восходящего солнца дети самые здоровые.

Сон на уроках

Без этого никак, потому что школьный график очень напряженный. Отдых детям просто необходим. Кстати, в одном классе 38 учеников на одного учителя.

Школьная форма

Она принята в младшей и средней школах, помогает объединить и сплотить школьников, устраняет социальное неравенство.

Названия цветов заменяют картинками

На красках не пишут "синий" или "желтый", а рисуют небо или солнце. На коричневой краске рисуют сразу три изображения-ассоциации (красный, желтый, синий).

Так дети быстрее учатся получать нужные оттенки при смешивании цветов.

Обед

Дети сами выращивают картошку и другие овощи, из которых им готовят обед повара.

Школьники приносят с собой зубную щетку, чашку для полоскания, личные палочки для еды, коврик для ланча, полотенце для рук - тоже личное из дома.

На обед отводится 45 минут, едят дети прямо в классе, тут же обедает учитель. Столы составляют вместе, покрывают скатертью, взятой из дома.

Дежурные в фартуках, масках, шапочках - и все белоснежно-чистое. Их опрашивают о состоянии здоровья, проверяют чистоту рук, которые обрабатывают антибактериальным гелем.

Дети сами несут кастрюли с едой в класс, а также посуду и напитки, накрывают столы.

Обычно на обед рис, рыба, курица или говядина, овощи, суп, молоко. Столовой в школе нет, только кухня, где готовят повара.

Уборка

Делается школьниками каждый день в течение 20 минут. Участвуют все - моют и подметают полы, причем моют руками, без швабр. Дети моют коридоры, лестницы, спортзал, и даже туалеты.