Особенности школ в Японии: дети моют туалеты и выращивают еду на огороде
Какие порядки существуют в японских школах и почему их дети самые здоровые в мире. Об этом рассказали в MSK1.RU.
Несколько особенностей школьной жизни японских детей, которые многое объясняют. Например, почему в Стране восходящего солнца дети самые здоровые.
Сон на уроках
Без этого никак, потому что школьный график очень напряженный. Отдых детям просто необходим. Кстати, в одном классе 38 учеников на одного учителя.
Школьная форма
Она принята в младшей и средней школах, помогает объединить и сплотить школьников, устраняет социальное неравенство.
Названия цветов заменяют картинками
На красках не пишут "синий" или "желтый", а рисуют небо или солнце. На коричневой краске рисуют сразу три изображения-ассоциации (красный, желтый, синий).
Так дети быстрее учатся получать нужные оттенки при смешивании цветов.
Обед
Дети сами выращивают картошку и другие овощи, из которых им готовят обед повара.
Школьники приносят с собой зубную щетку, чашку для полоскания, личные палочки для еды, коврик для ланча, полотенце для рук - тоже личное из дома.
На обед отводится 45 минут, едят дети прямо в классе, тут же обедает учитель. Столы составляют вместе, покрывают скатертью, взятой из дома.
Дежурные в фартуках, масках, шапочках - и все белоснежно-чистое. Их опрашивают о состоянии здоровья, проверяют чистоту рук, которые обрабатывают антибактериальным гелем.
Дети сами несут кастрюли с едой в класс, а также посуду и напитки, накрывают столы.
Обычно на обед рис, рыба, курица или говядина, овощи, суп, молоко. Столовой в школе нет, только кухня, где готовят повара.
Уборка
Делается школьниками каждый день в течение 20 минут. Участвуют все - моют и подметают полы, причем моют руками, без швабр. Дети моют коридоры, лестницы, спортзал, и даже туалеты.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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