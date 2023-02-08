84-летнюю Лию Ахеджакову убрали из всех постановок "Современника"

Знаменитая актриса, которая отдала театру почти 50 лет, больше не будет выходить на его сцену.

Лия Ахеджакова работает в "Современнике" с 1977 года. Но сегодня администрация театра поставила актрису в известность о том, что все постановки с ее участием заменены другими людьми.

Лия Ахеджакова:

Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя.

Актриса уверена - ее теперь нигде не возьмут, ни в одном театре. Ведь решение об устранении ее из театра принято самим департаментом культуры Москвы.

Я попросила Еву Меркачёву, как члена Совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, до какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Лия Ахеджакова с теплом отзывается о "Современнике", которому отдала почти 50 лет своей жизни.