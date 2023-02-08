60-летний Сергей Столяров, известный по роли в картине Завтра была война, ушел из жизни

Известный актер Сергей Столяров скончался в возрасте 60 лет. Зрители знают звезду экрана по картине "Завтра была война".

Сегодня, 7 февраля, на 61-ом году жизни ушел из жизни актер Сергей Столяров, известный в России и СССР, о чем сообщает "Российская газета".

Зрители помнят ныне покойного артиста по роли в фильме Юрия Кары "Завтра была война" и "Цыганское счастье" Сергея Никоненко.

С 1986 по 1990 годы Столяров был автором, ведущим и режиссером телевизионной программы "Детский час", позднее как режиссер трудился над такими популярными передачами, как "Взгляд" и "Телескоп".