По мнению врачей, употребление этой специи каждый день может улучшить память и настроение

Джоанна Вень: "Регулярное употребление корицы может помочь улучшить память, умственную активность и хорошее самочувствие, внося изменения в химию мозга".

Джоанна Вень, тренер по здоровью и основатель Spices & Greens, рассказала о пользе корицы.

Корица полезна по многим причинам. Она вкусная, отлично сочетается со сладостями без последствий для здоровья, связанных с сахаром, и, возможно, даже способна ускорить метаболизм.

И, по словам Вэнь, есть еще одна причина, по которой следует регулярно добавлять эту вкусную специю в пищу: она улучшает работу мозга, улучшает память, настроение и многое другое.

Это связано с органическим соединением, называемым коричным альдегидом, которое придает этой специи великолепный вкус.

К счастью, объясняет она, это также “помогает снизить уровень воспаления в организме и регулировать уровень гормонов стресса”.

Сдерживание воспаления может творить чудеса для здоровья мозга, поскольку воспаление в мозге может привести к таким проблемам, как депрессия, потеря памяти и многое другое, и усугубить их.

По этой причине противовоспалительные свойства корицы наряду с регуляцией гормонов стресса, делают ее отличным вариантом для поддержания общего психического и когнитивного здоровья в отличной форме.

При этом пряность так легко включить в свой ежедневный рацион.

"Корицу можно легко добавлять в кофе и другие напитки или просто посыпать в миски с йогуртом или овсянкой ”, - предлагает Вэнь. “Ее также можно добавлять в различные рецепты, такие как смузи и блины или салаты в качестве приправы”. Возможности поистине безграничны!

В целом, корица – отличная специя, которую можно добавлять во всевозможные блюда - как для вкуса, так и для пользы здоровью. “Включив этот полезный, но вкусный ингредиент в свой ежедневный рацион, вы вскоре заметите улучшение остроты ума и общего баланса настроения”, - заключает Вэнь.