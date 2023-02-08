У филиппинцев можно научиться многим хорошим вещам
Про жизнь и обычаи народа из далекой экзотической страны мало кто знает. А зря, ведь у них есть чему поучиться.
Несколько полезных вещей, которые нужно знать о филиппинцах.
Бизнес с нуля
Хозяин гостиницы рассказал, что начнал свой бизнес со сбора бутылок. Также зарабатывал деньги, делая и продавая веники из веток.
Первые деньги отдавал своей бедной семье. Постепенно дорос до владельца гостиничного бизнеса.
Бюджетные развлечения
Филиппинский народ в основом живет небогато и тратить деньги попусту не любит. Люди находят радость в простых - дешевых или бесплатных удовольствиях.
Это могут быть прогулки пешком по живописным местам или недорогая местная еда за "копейки".
Почет к старикам
Пожилых людей здесь очень ценят и уважают. К старшему поколению особое отношение. Никто не скажет грубого слова и не бросит недовольного взгляда в сторону старика.
Помощь с детьми
Люди в филиппинах очень щедрые, хоть и живут небогато. При рождении ребенка все соседи участвуют в воспитании и выхаживании малыша - кто чем может. Детей опекает буквально вся деревня.
Борьба с жарой
Чтобы уберечь себя от солнца, люди носят на голове влажное полотенце: оно помогает от жары и помогает поддерживать водный баланс кожи.
Опубликовано: Храмова Оксана