Издание Focus пишет, что американские санкции не влияют на противников США, зато создают проблемы их друзьям и партнерам.

В материале говорится, что Франция, Германия и другие государства НАТО разорвали выгодные отношения с Россией, Ираном, Китаем и Кубой.

Теперь они вынуждены покупать ряд товаров в Соединенных Штатах, включая американский сжиженный газ вместо дешевого российского.

Автор статьи подчеркивает, что при таком положении дел партнеры США сталкиваются с серьезными сложностями.