Focus: США подставляют экономических партнеров своими санкциями
2023-02-08 19:29
Издание Focus пишет, что американские санкции не влияют на противников США, зато создают проблемы их друзьям и партнерам.
В материале говорится, что Франция, Германия и другие государства НАТО разорвали выгодные отношения с Россией, Ираном, Китаем и Кубой.
Теперь они вынуждены покупать ряд товаров в Соединенных Штатах, включая американский сжиженный газ вместо дешевого российского.
Автор статьи подчеркивает, что при таком положении дел партнеры США сталкиваются с серьезными сложностями.
Опубликовано: Светлана Репина